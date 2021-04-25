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Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов

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Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале проведения национальной инвентаризации лесов, которую планируют завершить за 5 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Премьер-министр отметил: "Впервые в Украине будет проведена национальная инвентаризация лесов. Данные по ее результатам будут открыты и доступны каждому украинцу. Информация будет собираться в течение следующих 5 лет.

Последний раз учет украинских лесов проводился 10 лет назад, а следовательно актуальных данных на сегодня нет. Проведение инвентаризации позволит получить объективные сведения о состоянии лесов, лучше видеть изменения, которые там происходят, и эффективнее строить государственную политику в сфере защиты окружающей среды.

Также мы упростили доступ к получению информации о землеустройстве и земельных участках. Такое решение улучшит эффективность работы Государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель".

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Шмыгаль анонсировал национальную инвентаризацию лесов - Цензор.НЕТ 5133
  • саша паламарчук
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  • Vadym Tsyrkalyuk
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