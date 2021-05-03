Продолжается набор на программу профессионального развития в сфере кибербезопасности и реинтеграции для ветеранов АТО/OOC "Киберзащитники"

Продолжается набор ветеранов российско-украинской войны на программу развития и переквалификации в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, программа профессионального развития в сфере кибербезопасности и реинтеграции для ветеранов АТО/OOC "Киберзащитники" призвана предоставлять новые карьерные и адаптационные возможности участникам боевых действий на востоке Украины, возвращаются к гражданской жизни.

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"Профессия в области кибербезопасности, которую получают участники программы по результатам учебного интенсива, имеет большое социальное значение и крайне важна для защиты нашей страны. Процесс реинтеграции ветеранов и ветеранок обеспечивается путем предоставления психологической и менторской поддержки и консультирования по вопросам карьеры, а также поддержки на пути трудоустройства

Программа подготовлена ​​высококвалифицированными американскими и украинскими специалистами в области кибербезопасности и реализуется Программой CRDF Global в Украине, Молдове и на Западных Балканах по улучшению безопасности в киберпространстве, которая вводится при поддержке Управления по координации оказания помощи США странам Европы и Евразии Государственного департамента США, и направлена ​​на предотвращения кибератакам путем создания надежной киберинфраструктуры и усиление возможностей специалистов по кибербезопасности", - сказано в аннотации к курсу.

До 15 мая продолжается набор на прграмму. С 25 мая стартует первая волна обучения.

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