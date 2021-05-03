Енин назвал последствия для России в случае признания ее по иску Украины спонсором терроризма: Без инвестиций и торговли

Признать Россию государством, которое финансирует терроризм - одна из целей Украины в отстаивании своих прав в международных судах из-за агрессии РФ на востоке.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были первой страной, которая подала иск в Международный суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. И первой страной, против которой подобный иск был подан, оказалась именно Россия", — сообщил Енин.

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Он отметил, что украинская сторона уже имеет важный промежуточный результат. Международный суд ООН установил юрисдикцию по этому делу.

"Таким образом он признал, что те факты, которые мы привели, действительно имеют место, и в рамках собранных нами доказательств мы можем говорить о нарушении российской стороной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Это еще не окончательная победа, но очень значительный шаг к ней", — сказал замминистра.

Енин напомнил, что одной из составляющих иска является дело о сбитом в 2014 году над оккупированной частью Донецкой области малазийском "Боинге" рейса МН17. И в связи с этим российской стороне надлежит не просто на словах, а с доказательствами объяснить:

каким образом экипаж установки "Бук", который принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, пересёк границу Украины и сбил гражданский самолет;

каким образом российская сторона расследовала эти преступления;

есть ли какие-то уголовные процессы, участниками которых являются военнослужащие, руководство этой бригады;

"что делать с министром обороны Российской Федерации Шойгу, который давал прямые указания на направление российских воинских подразделений и поставки оружия на Донбасс, проводил операцию по временной оккупации Крыма";

"что с расследованием в отношении господ Зюганова и Жириновского, которые в открытых эфирах призывали к поставке оружия или комбатантов на территорию конфликтов на территорию Одесской и Донецкой областей".

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"Что мы будем иметь в финале? Речь идет не просто о каких-либо финансовых компенсациях. Мы говорим о том, что российская сторона должна быть признана государством-спонсором терроризма. А с террористами, как неоднократно заявлял сам Путин, разговоры не ведутся. С ними не ведётся никакой бизнес", - акцентировал Енин.

Если суд признает Россию страной, которая спонсирует терроризм, то последствия для неё можно спрогнозировать по санкциям, которые сегодня действуют в отношении Ирана и ряда других государств.

"Они просто не могут получить иностранных инвестиций, доступ к иностранным технологиям, торговля с ними ограничивается. Всё это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", - резюмировал Енин.