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Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт

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Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт
Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что он и десятки других европейских чиновников числятся в списке запрещенных для въезда в Россию "в течение многих лет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сообщается, что перечень чиновников ЕС держится в секрете.

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Издание отмечает, что по состоянию на понедельник в руководстве Евросоюза еще не приняли соответствующих мер в ответ на запрет России на въезд восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Вже не поїдуть подивитись на расєйські іпєня!
  • Ned Stark
    Ну да, не зможуть поїхати на вікенд в Чєрєповєц))
  • Zelya Vsyo
    Бедные чиновники ЕС. Они теперь никогда не узнают, что это такое:
    Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт - Цензор.НЕТ 5240
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