Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт
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Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что он и десятки других европейских чиновников числятся в списке запрещенных для въезда в Россию "в течение многих лет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Сообщается, что перечень чиновников ЕС держится в секрете.
Издание отмечает, что по состоянию на понедельник в руководстве Евросоюза еще не приняли соответствующих мер в ответ на запрет России на въезд восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС.