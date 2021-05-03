С начала года полиция передала в суд 6 дел, связанных с препятствием журналистской деятельности, - Шевченко

С начала текущего года Нацполиция передала в суд 6 дел, связанных с препятствием журналистской деятельности.

Об этом директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил во время онлайн-дискуссии Института массовой информации "Свобода прессы. Украинский контекст", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Отмечается, что мероприятие состоялось накануне Всемирного дня свободы СМИ, который отмечают сегодня, 3 мая.

"Участники обсудили основные вызовы, которые стоят перед украинским медиасообществом, в том числе расследование нарушений прав журналистов. В течение I квартала 2021 года органами досудебного расследования Национальной полиции Украины начато досудебное расследование по 48 уголовным правонарушениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, из которых по ст. 171 УК Украины - 37, по ст. 345-1 УК Украины - 11", - следует из сообщения.

"Напомню, что статья 171 УК отнесена к категории уголовных проступков, то есть нетяжелых преступлений, в соответствии предусмотрен облегченный механизм их расследования. Как только конфликт заканчивается тяжелыми последствиями, порчей имущества журналистов, угрозами, нанесением вреда здоровью, уголовное преступление переквалифицируют на более тяжелое", - пояснил Артем Шевченко.

Больше производств открыли по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности) - 37 производств, еще 11 - по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

В частности, в Харьковской области по факту препятствования начали семь производств, в Запорожской и Киеве - по пять, в Закарпатской и Одесской - по четыре, в Донецкой, Львовской и Херсонской - по три, в Полтавской, Хмельницкой и Черниговской - по два, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской областях и ГУ Нацполиции в АР Крым - по одному.

По словам Шевченко, в суд в первом квартале переданы шесть дел (три дела за текущий год, три за прошлый год), из них по ст. 171 УК - пять (три в Киеве и два в Одесской области), одно - по ст. 345-1 (в Житомирской области). В то же время полиция закрыла 12 уголовных производств из 48.

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Он также сообщил, что 27 апреля прокуратура сообщила о передаче в суд дела в отношении поджога автомобиля, который использовался съемочной группой "Радио Свобода".

"Национальная полиция Украины, которая координируется Министерством внутренних дел Украины, проводит досудебные расследования этой категории преступлений и постоянно работает над тем, чтобы делать это качественно и быстрее", - отметил Шевченко.

Директор Департамента коммуникации МВД также рассказал о ходе дела об убийстве журналиста Комарова, которое произошло в мае 2019 года в городе Черкассы. Тогда неизвестный мужчина нанес несколько ударов в голову потерпевшему, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

"К сожалению, до сих пор не раскрыто убийство журналиста Комарова, которое произошло в Черкассах в 2019 году. После двух месяцев пребывания в больнице, 20 июня 2019 года пострадавший умер. Следствие рассматривает три основные версии нападения и избиения: главная - месть за профессиональную журналистскую деятельность, а также внезапно возникшие неприязненные отношения и преступление, совершенное неустановленным лицом, с целью завладения имуществом ", - отметил Шевченко.

Директор Департамента коммуникации рассказал о ходе следственных действий по этому делу. Назначено 25 судебных экспертиз, допрошены в качестве свидетелей 1693 человека, проведены 7 осмотров места происшествия и 5 санкционированных обысков, отработано около 100 камер видеонаблюдения, на 17 камерах зафиксирован предполагаемый преступник. Досудебное расследование продолжается.

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