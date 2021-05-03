Штормовое предупреждение в Киеве и области: порывы ветра до 15-20 м/с, рекомендуется закрыть окна и избегать неустойчивых конструкций
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Сегодня, 3 мая в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает, что в столице также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен 1 уровень опасности (желтый).
В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.