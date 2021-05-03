Осенью в Украине появится новый штамм коронавируса. Против него коллективный иммунитет действовать не будет, - врач Богомолец
18 258116
Уже осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.
Такой прогноз озвучила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.
По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19 не будет действовать против нового штамма.
"Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала врач.
По ее словам, преодоление эпидемии возможно при условии, если будет работать определенная система. "Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность".
В то же время Богомолец спрогнозировала, что в мире будут появляться более "умные" вакцины от коронавируса, вакцины новой генерации.