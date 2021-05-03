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Осенью в Украине появится новый штамм коронавируса. Против него коллективный иммунитет действовать не будет, - врач Богомолец

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Осенью в Украине появится новый штамм коронавируса. Против него коллективный иммунитет действовать не будет, - врач Богомолец
Уже осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.

Такой прогноз озвучила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.

По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19 не будет действовать против нового штамма.

"Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала врач.

По ее словам, преодоление эпидемии возможно при условии, если будет работать определенная система. "Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность".

В то же время Богомолец спрогнозировала, что в мире будут появляться более "умные" вакцины от коронавируса, вакцины новой генерации.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Эта "врач" и швец, и жнец, и на дуде игрец. Бывший народный депутат. И ещё она поёт. Хреново. Только неизвестно кто она такая, чтобы её мнение имело какое-либо значение вообще!
  • cimbitep
    чистая "желтуха". врач богомолец, светило мирового масштаба, что-то вякнула, "цензор" написал, агентство ОБС (одна бабка сказала) разнесло, переврав при этом. в итоге и кацапы с их дезой не нужны.
  • olele
    https://twitter.com/IgorLukianchuk

    https://twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% https://twitter.com/IgorLukianchuk @IgorLukianchuk https://twitter.com/IgorLukianchuk/status/981823652508393473 5 апр. 2018 г.

    Ольга Богомолець підробляла пісеньками.
    А потім колесо фортуни подарувало їй багатенького буратіно.
    І Богомолець стала видатним меценатом і лікарем усіх часів та народів
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