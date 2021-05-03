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Зеленский перед визитом в Польшу выразил почтение ее традициям законотворчества: Демократические ценности – признак истории страны

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Зеленский перед визитом в Польшу выразил почтение ее традициям законотворчества: Демократические ценности – признак истории страны
Президент Украины Владимир Зеленский перед официальным визитом в Польшу выразил уважение польским традициям.

"Демократические ценности – признак истории Польши. Анджей Дуда, уважаю польскую традицию законотворчества и внедрения реформ. Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество", – написал Зеленский в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • David Keller
    Тебе ніхто не сприймає як президента,тільки дегенерати.
  • Sophia-Maria Duglass
    А на який мові Зе це написав ?
  • саша паламарчук
    На малороській
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