Зеленский перед визитом в Польшу выразил почтение ее традициям законотворчества: Демократические ценности – признак истории страны
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Президент Украины Владимир Зеленский перед официальным визитом в Польшу выразил уважение польским традициям.
"Демократические ценности – признак истории Польши. Анджей Дуда, уважаю польскую традицию законотворчества и внедрения реформ. Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество", – написал Зеленский в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.