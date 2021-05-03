РФ продемонстрировала совместную работу модернизированной гаубицы "Мста-С" с беспилотником "Орлан-10Е"

Российская корпорация "Ростех" продемонстрировала иностранцам совместную работу самоходной гаубицы "Мста-С", модернизированной под натовский калибр 155 мм, и разведывательного беспилотника "Орлан-10Е".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrmilitary.com.

Сообщается, что во время показа созданная "Уралтрансмашем" артиллерийская установка выполнила стрельбу на максимальную дальность 40 километров и продемонстрировала взаимодействие с БПЛА "Орлан-10Е". Дрон передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу самоходной гаубицы.

"продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию ​​40 км с восстановлением наведения в автоматическом режиме. Кроме того, "Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е", - сообщили в комплексе вооружений "Ростех".

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Также отмечается, что демонстрация состоялась на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.