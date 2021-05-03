Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа

Вильнюс никогда не признает оккупацию Россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий.

Об этом во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении прекращения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского Сеймов.

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Он добавил, что нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Как сообщалось, в понедельник в Варшаве состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой. Кроме того, состоятся двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.