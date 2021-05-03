Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), в настоящее время в стране не болели COVID-19 65% опрошенных граждан. 29% опрошенных заявили, что уже перенесли коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованные КМИС результаты опроса.

На вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 - делали тесты или только по симптомам? ", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), отмечают в КМИС.

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На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). "Последствия вакцины могут быть хуже, чем от ковида" - так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.

"По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", - заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Это, по его мнению, "не может быть связано с неискренностью респондентов, они не имеют мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было". "Я не знаю протоколов сбора информации о случаях ковида, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях ковида и эти данные не попадают к централизованной системе", - сказал социолог