Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным туристам
Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.
Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.