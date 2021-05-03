Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такое решение было принято впервые с начала пандемии.

Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.

Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.