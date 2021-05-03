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В Харькове подростку оторвало два пальца: взорвался powerbank, - полиция

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В Харькове подростку оторвало два пальца: взорвался powerbank, - полиция
Полиция устанавливает обстоятельства травмирования 14-летнего подростка в Харькове.

"Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство... Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти доставили в медицинское учреждение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1. Проводится проверка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Китайське фуфло.
  • Alex Firman
    У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 8625
  • Helg1961
    А в харьковских новостях сообщение, что ему оторвало пальцы петардой. "К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь. О данных случаях обязательно информируем полицию", - говорится в сообщении Харьковской областной детской клинической больницы №1
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