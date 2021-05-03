Сумма претензий украинских предприятий к России из-за оккупации превышает $4,5 млрд, - Енин

Иски украинских предприятий, которые потеряли собственность и прибыли от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, поданы в свыше 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долл.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Наши исковые претензии исчисляются более чем 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, лишились прибыли, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и ещё раз отсуживать у российской стороны всё, что они потеряли", — сказал Енин.

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Он сообщил, что процессы только начались, но уже есть первые позитивные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А в рамках трёх из них, как минимум, есть уже первые позитивные решения. Это совокупно где-то приблизительно 250 млн долл.", — сообщил замминистра.

Енин отметил, что основные иски ещё впереди, "тот же "Нафтогаз" успешно прошёл юрисдикционную фазу".

Конечно, Россия пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей.

"Но это абсолютно не останавливает решения, которые вступили в законную силу. Поэтому насчитывается пеня, а всё это ложиться на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет "а куда идут наши деньги?"… И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление абсолютно очевидных последствий, это всё более и более удорожает цену", — считает заместитель министра.

Енин акцентировал, что рано или поздно решения по этим и иным международным искам утяжелит ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции".

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"Которая вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам. Всё это рано или поздно приведёт к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", — резюмировал он.