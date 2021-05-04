Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году, сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба

За первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 4,3 млн граждан страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины 4 мая.

Отмечается, что больше всего украинских граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.



"Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 млн наших земляков, свыше 640 тыс. украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тыс. – с Румынией, около 90 тыс. – со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы", – говорится в сообщении.



Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы – его пересекло только 27 тыс. человек.

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Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд и въезд путешествовало 316 тыс., 97 тыс. и 66 тыс. человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 года эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тыс. и 520 тыс. граждан Украины.



Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны, как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

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