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Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году, сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба

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Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году, сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба
За первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли почти 4,3 млн граждан страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины 4 мая.

Отмечается, что больше всего украинских граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.

"Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 млн наших земляков, свыше 640 тыс. украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тыс. – с Румынией, около 90 тыс. – со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы", – говорится в сообщении.

Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы – его пересекло только 27 тыс. человек.

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Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд и въезд путешествовало 316 тыс., 97 тыс. и 66 тыс. человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 года эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тыс. и 520 тыс. граждан Украины.

Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны, как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Нехай щастить!!! Нехрєн швендяти по мокшанським небеням !!!)))
  • Marko Lukash
    Цілком правильна тенденція. В 2022 повинно бути в чотири рази менше, ніж в 2021.
  • Nikolai Chizhevsky
    Хохлов, а не украинцев, и паспорта с курицей которые получили лухандонцы и те которые выехали или работают также хохлы, но кацапы подают как украинцы бегут к ним и украинцы принимают гражданство Мордора Количество украинцев, которые выезжали в Россию в этом году сократилось в 4 раза по сравнению с 2020 годом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2878
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