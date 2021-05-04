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Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков

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Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков
Американские партнеры крайне негативно воспринимают целенаправленную кампанию против антикоррупционных органов в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского по США Игорь Новиков.

Кроме того, отметил Новиков, в США негативно оценивают также рост коррупции в Украине.

"Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента.

По словам Новикова, президенту стоит восстановить баланс мнений: "Ему нужно слушать разные точки зрения, а не одну, которая идет в разных упаковках".

Полное интервью с экс-советником президента Зеленского Игорем Новиковым читайте здесь.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 1985
  • Олександр Дніпро
    Я достойно принял победу Зеленского

    -Я смотрю как все летит по п#$@е и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
    -Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
    -Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
    -Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
    -Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
    -Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
    -Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

    -НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
    Я ЗНАЛ!!!
    Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
    МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
    ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
    МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ

    -Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
    -Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
    -Про реальное возобновление активных военных действий,
    -Про потерю международной поддержки.
    -Про отмену санкций россии.
    -Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

    Sergey Dzhobolda
  • Чайка Київ
    Порохобот якийсь. Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 6367
    "Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента"
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