США еще не определились по вопросу введения паспорта вакцинации
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США не определились с позицией по паспорту вакцинации от COVID-19, поскольку их наличие может усугублять неравенство.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN, об этом заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
"У нас есть опасения по поводу доступности такого паспорта. И наши опасения относительно справедливости очень важны. Но разговор в этом направлении продолжается", - подчеркнул он.
По словам министра, администрация президента рассматривает все варианты по введению такого паспорта или отказа от него.
Ранее у Байдена заявили, что работают с компаниями над разработкой набора стандартов, которые бы подтверждали вакцинацию лица от коронавируса.