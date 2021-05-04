США еще не определились по вопросу введения паспорта вакцинации

США не определились с позицией по паспорту вакцинации от COVID-19, поскольку их наличие может усугублять неравенство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на CNN, об этом заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

"У нас есть опасения по поводу доступности такого паспорта. И наши опасения относительно справедливости очень важны. Но разговор в этом направлении продолжается", - подчеркнул он.

По словам министра, администрация президента рассматривает все варианты по введению такого паспорта или отказа от него.

Ранее у Байдена заявили, что работают с компаниями над разработкой набора стандартов, которые бы подтверждали вакцинацию лица от коронавируса.

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