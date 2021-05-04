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Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом

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Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом
Президент США Джо Байден объявить о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от коронавируса до 4 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден объявит о цели, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы одну вакцину от COVID-19.

В Белом доме заявили, что вакцинация 160 миллионов человек до 4 июля позволит говорить о выходе из пандемии коронавируса.

"На следующем этапе кампании вакцинации администрация сделает вакцинацию более доступной, чем когда-либо прежде, продолжая повышать доверие людей к вакцинам и обеспечивая охват всех желающих", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден объявит об усилиях по вакцинации подростков в стране как можно скорее, если вакцина получит разрешение для этой возрастной группы от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и будет рекомендована для использования Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Степанов объявит о цели покупки новой курточки до 24 августа Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3386
  • vitalmod
    Зелька вообще молчит... осенью зебилы опять на карантинах хоть насмеются вдоволь, если с голоду не передохнут.
  • Меркава
    Не могу найти хоть один штат, где вакцинация была бы обязательна, везде шото типа такого:

    Айдахо
    Правительственный указ № 2021-04 запрещает организациям и государственным служащим производить или выдавать паспорт вакцины COVID-19 или требовать доказательства получения вакцины COVID-19 для доступа к государственным услугам или учреждениям. Распоряжение подписано 7 апреля 2021 года.
    (Незавершенное законодательство):
    Законопроект № 63 защищает людей от принудительной или принудительной вакцинации и запрещает вакцинацию по всему штату. Согласно закону, никто не может быть вакцинирован без его явного согласия. Законопроект был передан в комитет по путям и средствам 1 февраля 2021 года.

    Может, плохо ищу. Но не думаю, шо 70% наберется.
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