Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом

Президент США Джо Байден объявить о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от коронавируса до 4 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден объявит о цели, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы одну вакцину от COVID-19.

В Белом доме заявили, что вакцинация 160 миллионов человек до 4 июля позволит говорить о выходе из пандемии коронавируса.

"На следующем этапе кампании вакцинации администрация сделает вакцинацию более доступной, чем когда-либо прежде, продолжая повышать доверие людей к вакцинам и обеспечивая охват всех желающих", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден объявит об усилиях по вакцинации подростков в стране как можно скорее, если вакцина получит разрешение для этой возрастной группы от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и будет рекомендована для использования Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Читайте: Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен