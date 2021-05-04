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Коллективный иммунитет от коронавируса появится к середине 2022 года, - глава компании BioNTech Шахин

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Коллективный иммунитет от коронавируса появится к середине 2022 года, - глава компании BioNTech Шахин
Коллективный иммунитет от COVID-19 в странах с высокой плотностью населения будет достигнут к середине 2022 года.

 Такое мнение высказал 4 мая на саммите генеральных директоров, проводимом The Wall Street Journal, основатель и глава компании BioNTech (вместе с американской компанией Pfizer создала вакцину против коронавируса) Угур Шахин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

По его словам, к середине 2022 года даже регионы с высокой плотностью населения, как Индия, достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.

Он отметил, что в ближайшие 12 месяцев все большее число индустриальных и развивающихся стран, а также стран с низким уровнем дохода достигнут коллективного иммунитета благодаря наращиванию мощностей по производству вакцин против коронавируса.

Высокий уровень иммунизации от COVID-19 должен быть достигнут во всем мире, "иначе в безопасности не будет никто", добавил Шахин.

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Топ комментарии

  • Alena Malash
    О, стандартная схема разработчиков компьютерных антивирусов добралась и до реальной жизни. Уже давно не секрет, что разработчики антивирусного ПО сами и создают значительное количество вирусов, иначе зачем покупать их софт?
    Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
    А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
    Суки
  • Антип61
    Тільки "рецепти дідів" врятують Вас від того, щоб збагачувати фарммафію. Лікуйте всі хвороби подорожником. А в якості контрацептивів замовляйте в Єгипті крокодиляче гівно. Фарммафія буде ридати. А ще десь був "дідівський спосіб лікування цукрового діабету..."
  • Пацюк Олег
    https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-forecasts-2426bn-from-annual-sales-of-covid-19-vaccine/ar-BB1glJNF

    Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
    А ви "змова, змова". Бізнес.
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