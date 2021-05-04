Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. Не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил в ходе брифинга в Белом доме.

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина была бы целесообразной.

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