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Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

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Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу
Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в июне 2021 года. Не исключено, что она может состояться во время его весеннего турне по Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил в ходе брифинга в Белом доме.

"Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина была бы целесообразной.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу - Цензор.НЕТ 4390
  • Andy Jumeirach
    никогда не протягивай руки- убийце,
    а то можешь протянуть ноги !
  • Пара Маунт
    Щось не видно озлоблених коментарів порохоботів. А, це ж не Зеленський хоче зустрітись з ******, а Байден. "Ета другоє".
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