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В американском штате Нью Джерси будут раздавать бесплатное пиво всем взрослым, кто в течение мая вакцинируется от коронавируса

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В американском штате Нью Джерси будут раздавать бесплатное пиво всем взрослым, кто в течение мая вакцинируется от коронавируса
Власти Нью-Джерси начала кампанию "Укол и пиво" ​​( "Shot and a Beer"), в рамках которой каждый житель штата старше 21 года сможет получить бесплатное пиво, если вакцинируется против коронавируса в течение мая.

Об этом сообщил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. По его словам, получить кружку хмельного напитка можно будет в любом из 11 учреждений, участвующих в кампании, при наличии справки о вакцинации, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

"Укол и пиво" ​​- это лишь одна из мер в рамках кампании, объявленной Мерфи для ускорения вакцинации против COVID-19. Она также предусматривает работу мобильных пунктов вакцинации, которые будут прививать людей дома, и просветительскую кампанию для развенчания мифов о вакцинах.

Цель кампании - достичь показателя в 4,7 миллиона полностью вакцинированных против коронавируса жителей штата до 30 июня. По состоянию на 4 мая таких 3,3 миллиона, или 37% от всего населения.

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  • Пацюк Олег
    Безкоштовний сир відомо де.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Тю, лохи. 😁 А в Україні достатньо прокрутити хвилинний трейлер нового сезона "Слугі народа", де змужнілий Голобородько вколить собі двадцять кубів астразенеки, і як мінімум 73% потенційних бажаючих у вас в кармані! 😁
  • Игорь Монахов
    Значить желающих добровольно заражаться(вакцинироваться) Ковидом все меньше... В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5467
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