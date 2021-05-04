Госдума РФ предлагает запретить баллотироваться сотрудникам и спонсорам ФБК Навального
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на The Insider.
Как говорится в законопроекте, руководители таких организаций не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.
Также предлагается распространить запрет на "иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". Тем, кто "предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь" предлагается запретить баллотироваться в течение трех лет.
Также в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделять статусом "нежелательной" иностранную организацию, которую "уличили" в финансовых связях с другой "нежелательной" организацией. Законопроект также запрещает россиянам участвовать в деятельности такой организации за рубежом.
Третьим внесли законопроект, предлагающий внести изменения в Уголовный кодекс и ввести наказание за участие в деятельности "нежелательной" организации до четырех лет лишения свободы. В текущей версии закона участие в такой организацией и руководство ей наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан
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