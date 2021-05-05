Миссия ОБСЕ за два дня обнаружила более 2 тыс. мин на Донбассе. ФОТОрепортаж

СММ ОБСЕ только за два дня, 28 и 29 апреля, обнаружила более 2 тысяч мин вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Украинская сторона СЦКК, отслеживая, верифицируя и проводя учет нарушений Минских договоренностей, которые совершают вооруженные формирования РФ вдоль линии разграничения, констатирует увеличение количества нарушений со стороны оккупантов с применением запрещенных противопехотных мин и полное игнорирование ими взятых на себя обязательств. Указанное подтверждается в апрельских отчетах СММ ОБСЕ, в каждом из которых содержатся данные о ранее зафиксированных и новых минных заграждениях на территории, которую временно контролируют наемники РФ, в том числе о более чем 2000 минах, обнаруженных всего за два дня, 28 и 29 апреля, Миссией вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что откровенное пренебрежение наемниками вопросов гуманитарного разминирования, отсутствие предупредительных знаков и ограждений вокруг заминированных территорий, хаотичность минировании и отсутствие карт минных полей, установленных оккупантами вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории, представляет серьезную проблему и подвергает опасности мирное население.

Зафиксированы факты дистанционного минирования оккупантами населенных пунктов Майорск, Зайцево, Хутор Вильный, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В результате срабатывания одной из дистанционно установленных мин погиб гражданский житель Хутора Вильного.

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