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Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

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Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова
В МИД РФ заявили, что санкции против России являются свидетельством того, западные страны не смогли "признать новую реальность, в которой у России есть право самостоятельно определить свой путь развития и выстраивания отношений с партнерами",

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РИА-Новости", об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", - отметила она.

По слвоам Захаровой, сейчас Россия стремится к дедолларизации экономики и борется с зависимостью мира от американской валюты. 

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не намерена закрываться от мира, как того хотели бы инициаторы санкций, а наоборот всегда будет к сотрудничеству со всеми странами.

Как сообщалось, 15 апреля США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

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Топ комментарии

  • Valentin Satpremster
    Что качественного российского на ней одето??? НИЧЕГО. Вот так и с экономикой
  • Харьков Сумской
    Достижение номер 1 российской экономики:
    Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 9450
  • Vitaliy Mauler
    Как тут не вспомнить
    Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова - Цензор.НЕТ 6206
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