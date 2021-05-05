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Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную платформу для общения с американцами

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Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную платформу для общения с американцами
Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт, специально созданный для его прямого общения с американцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Американские СМИ отмечают, что это произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа.

Новый ресурс, названный "From the Desk of Donald J. Trump", позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.

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Трамп же уже несколько лет предупреждает, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Чечня-круто?
  • Garry Grant
    Не розумію які в трампа є чесноти окрім того що він неврівноважена особистість та любить *****?
  • sva rovsky
    Цитадель демократии.)
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