Россию нужно заставить выполнять свои международные обязательства, - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление. В Госдепе также отметили, что Кремль должен прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Блинкен призвал союзников США к консолидированной работе по России.

"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.

В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс отметил в Twitter, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

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Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.