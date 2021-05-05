Россию нужно заставить выполнять свои международные обязательства, - Блинкен
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Блинкен призвал союзников США к консолидированной работе по России.
"Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства", - написал глава Госдепа.
В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс отметил в Twitter, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским договоренностям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма.
В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.