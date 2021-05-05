Враг за сутки 11 раз срывал "тишину" на Донбассе. Наемники РФ били из 120-мм минометов вблизи Водяного и Красногоровки, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра. Дважды противник открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-мм калибра и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденне, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", добавили в пресс-центре ОС.