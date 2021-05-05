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Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве

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Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве
Бывший полицейский из американского Миннеаполиса Дерек Човин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал во вторник запрос с просьбой о новом судебном разбирательстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

Эрик Нельсон, адвокат Човина, утверждает, что неправомерное поведение присяжных и досудебная огласка частично привели к осуждению его подзащитного.

"Суд злоупотребил своим дискреционным правом, когда он не изолировал присяжных на время судебного разбирательства или, по крайней мере, не предупредил их избегать всех средств массовой информации, что привело к тому, что присяжные подверглись предвзятой огласке в отношении судебного разбирательства (...), а также запугиванию присяжных и потенциальному страху возмездия среди присяжных, что нарушило конституционные права Човина на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство", - цитирует издание Нельсона.

По его словам, присяжные "совершили неправомерные действия, чувствовали угрозу или подверглись запугиваниям, давлению на расовой почве во время разбирательства и не выполнили инструкции во время дискуссий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшего американского офицера Човина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

В апреле присяжные признали Човина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Президент США Джо Байден назвал приговор по делу Човина "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке".

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Топ комментарии

  • Vedana
    46-летний Флойд умер после того, как Човин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. Источник: https://censor.net/ru/n3263565

    Після не означає внаслідок.
    Більше того, суддя попросив політиків замовкнути на час розгляду справи, а то розбалакалися.

    Писали також, що йдеться про вбивство через необережність - не розрахував, і зазначали, що копа відволікали перехожі. Для здоровенного бика це був адекватний прийом затримання, враховуючи параметри поліцейського.
    У своїй смерті рецидивіст винен сам. Якби він виконував розпорядження копів, не втік з поліцейського авта і не чинив опір - сидів би собі спокійно в тюрязі і баланду їв.
  • Підлога Маккартні
    Если негру сказать шоб он ишел работать он скажет что ты расист. По этому они почти все нарколыги и преступники Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский попросил о новом судебном разбирательстве - Цензор.НЕТ 9518
  • Микола Клименко 487dfd5e
    Неодноразово його затримувала поліція за крадіжки і зберігання наркотиків. Арештований за збройний грабіж і вторгнення в чужу оселю в компанії 5 осіб (2007), засуджений до 5-річного ув'язнення (2009-2013). Після звільнення переїхав до Міннеаполіса, Міннесота. Працював водієм вантажівки й охоронцем. Брав участь в акціях за заборону носіння вогнепальної зброї в США. Втратив роботу через пандемію коронавірусу.

    Джордж Флойд був убитий поліцейським офіцером Дереком Шовіном після того, як Флойда затримали за підозрою у використанні фальшивих грошей.

    Для родини Джорджа Флойда було зібрано 13 млн доларів пожертв. Різні релігійні академічні установи США провели меморіальні панахиди та встановили гранти на честь Флойда.

    Куди котиться світ ?
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