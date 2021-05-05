Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита

Врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что коронавирус останется с нами навсегда. Он может менять свою форму, проявления, особенности. Но он точно с нами останется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил изданию "Сегодня".

По словам медика, самое важное, что нужно понимать о COVID-19, – заразиться им можно только при условии личного контакта с больным.

"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, это зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом. Однако есть методология, которая позволяет создавать вакцины к заболеваниям, которые раньше не могли создать. Ну, например, гепатит С или ВИЧ-инфекция. Возможно, это прорыв в развитии вакцин к таким серьезным заболеваниям, как Альцгеймера, или паркинсонизм, или онкологические заболевания", – говорит Владимир Курпита.

Он отмечает, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинироваться. Эпидемия стимулировала появление как классических типов препарата, так и совершенно новых, которые, без преувеличения, могут стать прорывом в медицине. По словам медика, существенные изменения в лечении таких болезней мы сможем увидеть уже через 5-7 лет. А пока учимся сосуществовать с новым вирусом.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", – говорит врач -инфекционист.

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