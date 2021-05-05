За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"3 425 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 мая 2021 в Украине. 759 434 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 4 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 514 821 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (879), Харьковской (384 ) и Киевской (355) областях, в Хмельницкой и Львовской областях не сделали ни одной прививки.