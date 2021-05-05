Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко

Верховный Суд Украины 29 апреля открыл производство из-за угроз одного из руководителей Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, как Портнов угрожал прокурору Божко "вы#бать в тупой собачий рот", а еще писал всевозможные фантазии об этом в своем Tелеграм-канале. Божко не испугался, а наоборот начал системно добиваться наказания Портнова. И эта борьба продолжается", - написал он.

Маселко отметил, что Портнов адвокат, а такие угрозы и публичные извращенные фантазии являются явным нарушением адвокатской этики.

Адвокат также сообщил Божко подал в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры жалобу, но там отказались даже открыть дисциплинарное производство, потому что нет доказательств, что всем известный телеграмм Портнова действительно принадлежит Портнову: "И пофиг, что он сам признает это".

"Мы обжаловали слепоту КДКА. Окружной админсуд Киева прогнозируемо отказал. Шестой апелляционный поддержал решение ОАСК и даже заявил, что его решение окончательное и обжалованию не подлежит. Однако мы подали кассацию и 29 апреля Верховный Суд все же открыл производство, поскольку мы привели доказательства существенных нарушений, а дело имеет значительный общественный резонанс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я знаю, кто мне писал. В объяснениях на мою жалобу этот человек признал, что это был он, - прокурор Божко, которому угрожают с номера Портнова

Интересно, что Верховный Суд скажет на такую ​​коммуникацию от "авторитетного адвоката"? Создаст прецедент, когда каждый по примеру Портнова сможет безнаказанно фантазировать о ртах прокуроров, судей и т.д.?", - отметил Маселко.

Также ажвокат подчеркнул, что сам Портнов, который так много рассказывал про "рот" при рассмотрении жалобы и иска, свой рот ни разу не открывал и даже объяснений не дал: "И уже ничего не фантазирует, что он сделает с Божко. Потому что здесь он не только зубы обломал, но и дал возможность прокурору продемонстрировать собственные ценности, укрепить позиции и стать примером для других. Сейчас он заместитель прокурора Тернопольской области и уже не раз проявился в работе, так и в борьбе с портновоподобными. Поэтому все процессы по Портнову продолжаются и мы уверены, что он все-таки ответит за свои слова и действия. Злу можно и нужно давать по зубам".

"Лично мне он вернул веру в то, что в прокуратуре не все потеряно, если есть такие прокуроры", - резюмировал Маселко.

Обо всей предыстории и борьбе Божко здесь. https://www.youtube.com/watch?v=BgkZ9EgjK6s

А с полным текстом интервью первого заместителя прокурора Тернопольской области Александра Божко "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можно ознакомится здесь.



