США на каждой встрече заседания G7 поднимали вопрос Украины, - представитель Госдепа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсуждал украинский вопрос на каждой двусторонней встрече, которые состоялись на полях заседания G7 в Великобритании.

По данным пресс-службы Госдепа, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США во время разговора с журналистами, которые сопроваждают американскую делегацию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На каждой двусторонней встрече мы проходили по разным подтемам - относительно Украины, например, где мы все согласились и выразили солидарность с Украиной на фоне российской агрессии, которая представляет внешнюю угрозу, возникшую перед ними; а также внутреннюю агрессию, где они (украинцы. - Ред.) имеют дело с коррупцией и проблемами дальнейшего продвижения в процессе реформ", - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что представители всех стран, с которыми проводились встречи, соглашаются с этими посланиями, поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен сможет передать это президенту Зеленскому во время визита в Киев.

Кроме того, по словам чиновника, обсуждался и вопрос о России, в частности в контексте ее агрессии против Украины, в том числе во время самого саммита G7. С одной стороны, подчеркнул представитель администрации США не хотят эскалации с РФ, а с другой, все партнеры и союзники поддержали реакцию Соединенных Штатов на российские действия.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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