"Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн

"Слуга народа" Павел Фролов объяснил решение Кабмина о признании неудовлетворительной работы правления НАК "Нафтогаз" и увольнении с должности ее главы Андрея Коболева, а также прекращение полномочий Наблюдательного совета компании.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал нардеп СН Павел Фролов.

По его словам, причинами увольнения экс-руководителя НАКа были отрицательный финансовый результат, провал собственной добычи газа и увеличение вознаграждения ТОП-менеджменту.

"Так, в 2020 году убытки "Нафтогаза" составили более 19 млрд грн. При этом в финплане компании, который готовился командой А.Коболева, было запланировано получить 11,5 млрд грн прибыли. Можно понять объективные причины падения доходов (низкие цены на газ в течение года, отделение бизнеса по транспортировке газа), но они были прогнозируемы. В то же время "Нафтогаз" получил из бюджета компенсацию в размере 32 млрд грн (по ПСО). И все равно был убыточным", - пояснил нардеп.

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"Во-вторых, несмотря на полную поддержку всех ветвей власти "Нафтогаз" не только не увеличил добычу газа, как было предусмотрено утвержденным Правительством стратегическим документом - Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины, а наоборот - сократил его. Добыча газа "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 4% по отношению к предыдущему году, в 2020 году - сократился на 5%, что в целом привело к невыполнению почти на треть планов по увеличению газового суверенитета и энергонезависимости Украины (14,15 млрд м3 фактической добычи в 2020 году по отношению к 20,1 млрд м3 планового задания). При этом, частные компании, добывающие газ на территории Украины, демонстрировали противоположный тренд и наращивали объемы добычи и в 2019, и в 2020", - продолжил "слуга народа".

"Несмотря на такие отрицательные результаты НАКа в 2020 году были вдвое увеличены расходы на зарплаты и премии руководству до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году. И это история не о вознаграждении обычных рабочих, а о суперпремии 5 членам правления и 12 директорам компании. По законодательству такое премирование не могло состояться без согласования наблюдательного совета "Нафтогаза", который несмотря на вышеуказанные результаты высоко оценила работу правления НАК в 2020 году", - детализировал Фролов.

"Существенные замечания к работе "Нафтогаза "вызывает также его сотрудничество с "Региональной газовой группой" Дмитрия Фирташа, которая продолжает занимать монопольное положение (около 3/4 всего объема) на рынке газоснабжения населения Украины. "Нафтога"з, предложив годовую цену газа в 7,96 грн / м3, предоставил своему прямому конкуренту такие условия оптовых поставок газа, что олигархическая РГК могла предложить населению годовую цену газа всего на 3 копейки дороже чем у "Нафтогаза" (7,99 грн / м3)", - констатировал нардеп.

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"Оценивая не только ситуацию, которая сложилась в "Нафтогазе", а и реформу корпоративного управления в Украине в целом, надо отметить, что, к сожалению, имплементация рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у нас состоялась лишь фрагментарно. Предоставив независимость и полномочия наблюдательным советам, авторы реформы "забыли" об ответственности членов этих наблюдательных советов", - резюмировал Фролов.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.