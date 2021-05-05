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Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2"

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Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции в вопросе проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом Маас рассказал журналистам по итогам почти 40-минутной беседы со своим американским коллегой во вторник, 4 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позиции. Ничего нового", - отметил немецкий министр.

Блинкен в разговоре отметил "сильную оппозицию" США по этому проекту, уточнил представитель Госдепа Нед Прайс.

Сообщалось, что в ходе вышеупомянутых переговоров Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2".

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Топ комментарии

  • Vpm Vpm
    Агент Кремля баба Ангела впирається. Фінансує озброєння Москви проти Цивілізації. Бабло робить свою справу
  • Amber
    Закрити нахер цей фашистський потік - ось єдине і правильне рішення , але для німців , газпромівські гроші не пахнуть !
  • валерий коренев 41e3634f
    Неблагодарная немчура, забыли кто их вытянул после войны, так же как и кацапы в начале 90-х отъевшихся на куринных ножках Буша, а после этого начали во всех своих грехах обвинять американцев. Меркельша, комсомолка а как известно что все они сотрудничали со Штази, всю свою каденцию в качестве канцлерши помогала кацапам лишь только временами озабочивалась и типа возмущалась. За все время эта немецкая уродка даже не соизволила на официальный визит в Украину и как можно говорить о ее поддержке. Лицемерка, впрочем как и все немецкие власти да и народец паршивый!!!!!!!!!!!!!!!!!
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