Из-за визита Блинкена возможны ограничения движения в центре Киева, - Управление госохраны

В связи с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения охраны Блинкена.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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