Врач-инфекционист Курпита об опасности "индийского" штамма коронавируса: "Будем иметь бешеную заболеваемость все лето"

"Индийский" штамм коронавируса представляет для Украины значительно большую опасность, чем уже имеющиеся в стране штаммы, считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Об этом он говорил в интервью изданию "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

Врач отметил, что установить реальное количество украинцев, которые уже переболели COVID-19, очень трудно, поскольку для этого нужно провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, болели они или нет.



"Для меня более опасной является история, когда в Украину придет "индийский" штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", – пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита

Исследователи предполагают, что "индийский" штамм отличается от других тем, что может поражать переболевших и способен подавлять иммунную защиту, сформировавшуюся на предыдущих вариантах вируса. "Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом", – подчеркнул врач.



Курпита считает, что опасного штамма можно избежать, если ввести достаточно жесткие ограничения при пересечении границы.



Он отметил, что по данным Национальной академии наук, в Украине есть тенденция к спаду эпидемии, но подчеркнул, что ситуация динамичная и все может измениться. Кроме того, до нуля заболеваемость в любом случае не упадет, а будет поддерживаться на каком-то уровне, пока не сформируется коллективный иммунитет.



"Эпидемия коронавируса завтра не закончится... Однако то напряжение, которое было в феврале-марте, спадает. Система здравоохранения будет иметь некоторую передышку", – резюмировал инфекционист.