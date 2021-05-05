Борщ с "раком": В Минобороны заявили, что видео из столовой ВСУ является срежиссированным

В Министерстве обороны Украины отреагировали на ролик, в котором у курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил в тарелке было найдено ракообразное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве заявили, что ракообразное напоминает силиконовую игрушку или приманку для морской рыбалки, "которую в данном случае применили в качестве реквизита в видеоролике, чтобы вызвать определенную реакцию у зрителей".

"Из наших источников из научной среды зоологов стало известно, что снятое существо - действительно ракообразное, рачок, с пищевыми качествами, как и у креветок. Более того, на видео видно, что это существо не варилось в котле вместе с борщом, ведь ракообразные, попав в температуру 100°C, получают красную окраску, таковы свойства тканей их тела. В кадре же создание вовсе не красное, а зелено-коричневое, то есть не вареное. Значит, в котле оно не было. То есть в тарелку харьковских курсантов это существо попало не с первым блюдом, ведь согласно пункту 9 Приказа МО Украины № 140 "Об утверждении Порядка применения Каталога продуктов питания", температура готовой пищи до начала ее приема личным составом должна быть: для первых блюд - не ниже 75 ° C, а в котле вообще был кипяток - 100 ° C и рачок бы покраснел", - подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что в этом уверены и в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, откуда и появилось видео. У должностных лиц, ответственных за питание курсантов и гражданских поваров, работающих в столовой, огромные подозрения в достоверности данного ролика. Очень похоже, что он срежиссирован.

"Руководство учебного заведения провело собственное расследование, могло ли подобное случиться в их столовой и выявило интересный факт. По информации и.о. начальника университета полковника Андрея Бережного, видео появилось в интернете после обеда 22 апреля на одном из российских интернет-ресурсов. Тогда же в военном вузе немедленно проверили столовую, но подобных существ не обнаружили. Данное создание совершенно не присуще фауне Украины и похоже на ракообразных, живущих в северных морях и океанах. То есть на суше или в помещениях кухни и столовой ХНУВС оно даже теоретически не выжило бы, и в Харькове его можно увидеть только в экзотическом зоомагазине. Или еще как реквизит любительского видео", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее народный депутат Соломия Бобровская опубликовала видео обеда военного курсанта с мокрицей, которая плавает в борще.

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