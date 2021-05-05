Вакцина Pfizer эффективна против всех штаммов COVID-19, - глава компании BioNTech Шахин
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью телеканалу СВС заявил директор компании BioNTech Угур Шахин.
"У нас нет никаких свидетельств того, что наша вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов Covid-19", — сказал он.
Шахин уверяет, что компания BioNTech "анализирует, способны ли антитела, которые вырабатываются после прививки нашей вакциной, нейтрализовать известные штаммы".
"Имеющиеся на данный момент данные - очень обнадеживающие относительно всех типов штаммов коронавируса", - сказал он.
Кроме того, Шахин сообщил, что вакцина Pfizer-BioNTech запускает два типа иммунной реакции, поэтому "двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами".
"Мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом", – подытожил он.
В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировали 2 090 986 случаев коронавируса, за сутки — 2 576. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.