Глава Госпогранслужбы Дейнеко опроверг заявления Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины: Никаких объяснений или фактов не предоставили

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отреагировал на заявления называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко о якобы поставках оружия, техники, а также переправке "боевиков" из Украины. Вся эта информация ничем не подтверждена.

Такое заявление Дейнеко сделал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Глава Погранслужбы отметил, что Лукашенко "минимум" три раза за последние два года заявлял, что в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.

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"Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави – главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание", - сказал Дайнеко.

Он добавил, что охрана границы на белорусском участке усилена, но угроз на данный момент там нет.