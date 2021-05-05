Киевщина не прекращала процесс вакцинации от коронавируса во время праздников, - ОГА

Вакцинация населения от коронавируса в ходе Пасхальных и майских праздников в Киевской области не прекращалась.

Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

По его словам, ежедневно в регионе вакцинировали около полусотни человек.

"Для нас важно не терять ни одного дня. Именно поэтому на выходных мы не останавливали процесс вакцинации. Это было результативно, ведь каждый день у нас находятся желающие из определенных целевых групп получить первую дозу вакцины от коронавируса. Поэтому пока работаем в усиленном режиме", - отметил Володин.

Он напомнил, что вакцинация на Киевщине проводится с использованием трех препаратов: немецкой вакцины Сomirnaty/Pfizer-BioNTech, китайской CoronaVac/Sinovac и южнокорейской вакциной AstraZeneca-SKBio.

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