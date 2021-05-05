В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли

В этом году оккупированный Крым столкнется с еще большей нехваткой питьевой воды, чем была в 2020-м, поскольку зимне-весенние осадки так и не сформировали необходимого стока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL сказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк.

По его словам, большинство снега пошло на увлажнение почвы и даже эта вода испарится из-за повышения температуры.

"Зимний снег не решил водную проблему из-за обезвоживания территории. Большинство снега пошло на увлажнение почвы, но не на формирование стока. С мая температура воздуха повысится и эта вода испарится. Водная проблема в Крыму обострится еще больше", – убежден эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году в Симферопольском и Таганском водохранилищах еще были какие не какие водные ресурсы, а теперь почти все крымские водохранилища абсолютно пустые.

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Как сообщалось, по состоянию на 27 апреля запасы Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь в оккупированном РФ Крыму, составляют 27,8 млн кубометров. Их должно хватить до конца 2021-го.