83-й летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, за сутки госпитализирован один человек, - Командование Медсил
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели 23 412 человек.
На изоляции (в т. x. cамоизоляции) находятся 243 человека.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 83-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 1 человек.
Кроме того сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 47095 человек получили 1 дозу вакцины.
Из них 3200 военных медиков.