83-й летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, за сутки госпитализирован один человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1272 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 23 412 человек.

На изоляции (в т. x. cамоизоляции) находятся 243 человека.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 83-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 1 человек.

Кроме того сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 47095 человек получили 1 дозу вакцины.

Из них 3200 военных медиков.





