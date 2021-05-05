Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде
Об этом Reuters заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.
Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и первая смерть в провинции после ведения более 253 тыс. доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.
"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.
В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.
В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.