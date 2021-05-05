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Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде

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Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде
Канадская провинция Альберта сообщила о смерти от образования тромбов 50-летней женщины, которая ранее получила прививку вакциной против COVID - 19 компании AstraZeneca. В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти в Канаде пациента после получения вакцины AstraZeneca.

Об этом Reuters заявила главный санврач провинции Дина Хиншоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Канада сообщила о минимум пяти случаях образования тромбов после иммунизации вакциной AstraZeneca, но работники здравоохранения считают, что преимущества препарата все же превышают потенциальные риски.

Случай женщины в Альберте - это второй случай образования тромбов и первая смерть в провинции после ведения более 253 тыс. доз препарата AstraZeneca, уточнила Хиншоу.

"Хотя любая смерть трагична, важно помнить, что риски смерти или страдания от других тяжелых последствий COVID-19 остаются намного больше, чем риск после вакцины AstraZeneca", - сказала Хиншоу.

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В настоящее время в Канаде зарегистрировано 1 243 242 случая коронавируса и 24 342 смерти.

В прошлом месяце провинция Квебек сообщила о первой смерти пациента в Канаде после получения вакцины AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде - Цензор.НЕТ 2504
  • Сергій Шость
    CoviShield Моя мама была привита этой вакциной 12.04.21.А 22.04.21 у мамы был инсульт при давлении 130\80.Инсульт при таком давлении разве возможно.26.04мама умерла.Не какие доводы что это было вызвано прививкой не помогли,Я звонил на гарячую линию МОЗ в Харьковский департамент здравохранения.Все относятся как-бы с пониманием но что дальше.Сколько людей должно погибнуть от вакцинации.А вы говорите о выплатах.Мне диоектор Красноградской больницы заявила ХА_ХА_ХА какие деньги.
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Подобные сообщения не имеют никакого смысла. Ровным счётом. Никто не сообщает сколько случаев тромбоза на 100 тыщ населения в год случается БЕЗ прививок от ковида. Если после прививок число увеличивается на статистически заметную величину, тогда можно говорить о причинах в виде АстраЗенеки. В противном случае это пустая болтовня.
    Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
    Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
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