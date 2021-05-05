СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию. ДОКУМЕНТ
Об этом говорится в письме секретаря СНБО к премьеру, которое обнародовала LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть "вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
На этом основании Данилов попросил премьер-министра направить в Аппарат СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:
- энергетических компаний;
- энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии (бывшие обленерго – Ред.);
- газопоставляющих и газосбытовых компаний;
Кроме того, Данилов попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.