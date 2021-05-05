Музею "Пирогово" через суд вернули земельный участок стоимостью более 24 млн грн, - Офис Генпрокурора

В судебном порядке защищены интересы территориальной громады города Киева и отменена незаконная регистрация права пользования земельным участком стоимостью более 24 млн грн в Голосеевском районе города Киева коммерческим обществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокурором установлено и доказано в суде, что общество без соответствующих правовых оснований осуществило государственную регистрацию права пользования земельным участком площадью 1,2 га.

Этот участок относится к охраняемой зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогово), который является уникальной этно-ландшафтной экспозицией.

На его территории запрещается любая деятельность, которая может негативно влиять на состояние историко-культурных комплексов и объектов или препятствовать их использованию по целевому назначению.

Хозяйственным судом города Киева с учетом обоснованной и принципиальной позиции Офиса Генерального прокурора удовлетворен иск прокуратуры.

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