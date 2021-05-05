На праздники ситуация на границе была спокойной, никаких провокаций не фиксировали, - спикер Госпогранслужбы Демченко

На Пасхальные праздники ситуация на границе была стабильной, никаких провокаций пограничники не зафиксировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ситуация на границе в праздники оставалась спокойной, никаких нестандартных ситуаций или провокаций мы не фиксировали", - сказал официальный представитель.

По его словам, на праздники, как и прогнозировалось, пассажиропоток увеличился, однако не существенно. Если до праздника среднесуточный пассажиропоток составил 60-70 тысяч человек, то в пятницу и субботу накануне Пасхи он вырос максимально до 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.

Сейчас пассажиропоток на границе на уровне 50-60 тысяч человек в сутки, добавил Демченко.

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