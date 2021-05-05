За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 38, выявили 143 новых случая, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 143 больных коронавирусной болезнью, умерли 16 человек, выздоровели 38 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"+143 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 196 735)

88 женщин в возрасте от 18 до 84 лет

44 мужчины в возрасте от 22 до 87 лет

5 девочек от 1 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 до 17 лет

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 83-й летальный случай от COVID-19 зафиксирован в ВСУ, за сутки госпитализирован один человек, - Командование Медсил

+16 летальных случаев от вируса (всего 4 697)

+ 39 госпитализированных больных коронавирусной болезнью

+ 152 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями

+38 преодолели коронавирус (всего 124 611)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (31), Шевченковском (28) и в Днепровском (19)", - рассказал Кличко.



