За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 38, выявили 143 новых случая, - Кличко. КАРТА
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В Киеве выявили за минувшие сутки 143 больных коронавирусной болезнью, умерли 16 человек, выздоровели 38 человек.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"+143 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 196 735)
88 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
44 мужчины в возрасте от 22 до 87 лет
5 девочек от 1 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 до 17 лет
+16 летальных случаев от вируса (всего 4 697)
+ 39 госпитализированных больных коронавирусной болезнью
+ 152 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями
+38 преодолели коронавирус (всего 124 611)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (31), Шевченковском (28) и в Днепровском (19)", - рассказал Кличко.