Обстрел "ковидной" больницы в Красногоровке расследуется по статье "теракт", - полиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Донетчины.
Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия "Марьинская центральная районная больница", которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.
Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.
В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.
На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту теракта. В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Как сообщалось, Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница.