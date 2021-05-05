Обстрел "ковидной" больницы в Красногоровке расследуется по статье "теракт", - полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела больницы, в которой находились пациенты с коронавирусом и пневмонией в Красногоровке Донецкой области. Происшествие квалифицировано по части 1 статьи 258 - террористический акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Донетчины.

Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия "Марьинская центральная районная больница", которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.

Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.

На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту теракта. В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Как сообщалось, Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница.

Читайте также: Враг за сутки 11 раз срывал "тишину" на Донбассе. Наемники РФ били из 120-мм минометов вблизи Водяного и Красногоровки, - штаб ОС