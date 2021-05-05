Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ

Суд признал участника протеста под Офисом Президента Украины Влада Сорда виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщил канал 24.

В Винницком городском суде ранее состоялось рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности Влада Сорда.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию о том, что активисту не вручали государственные награды. Согласно материалам дела, житель Винницы по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград, - говорится в решении суда.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, выслушав участников процесса, исследовав и проанализировав собранные материалы дела, суд признал Сорда виновным в совершении административного правонарушения.

Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1275 гривен. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.

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