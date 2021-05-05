В горах на Закарпатье группа туристов нашла тело неизвестного мужчины

На Закарпатье в районе горы Поп-Иван группа туристов обнаружила тело мужчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ГСЧС Украины в Закарпатской области, опубликованной 5 мая.

Так, согдасно сообщению, 3.05.2021 в 13:10 ГСЧС Закарпатья поступило сообщение о том, что во время во время прохождения туристического маршрута в районе г. Поп-Иван, Раховского района, группой туристов было обнаружено тело мужского пола (личность устанавливается).

4.05.2021 в 23:00 тело мужчины с горы транспортировали в с. Богдан, Раховского район.

Для транспортировки погибшего привлекались 12 спасателей и три единицы техники горных поисково-спасательных отделений с. Квасы и г. Рахов.

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В ГСЧС в очередной раз напомнили туристам о важности регистрации своего путешествия в горы, поскольку в случае чрезвычайного происшествия спасатели смогут оперативно оказать помощь.

Ссылка для регистрации и необходимая информация

Закарпатская область - https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Ивано-Франковская область - https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Львовская область - https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Черновицкая область - https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html